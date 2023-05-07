7 мая празднуется всероссийский день радио. 7 мая 1895 года А.С. Попов, российский физик...

7 мая празднуется всероссийский день радио.7 мая 1895 года А.С. Попов, российский физик продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве», то есть радиоприемник.Прошло 128 лет, сейчас радио работает по всей нашей стране. На сегодняшний день в России насчитывается более 3,5 радиостанций. И Владимир не исключение, ведь еще со времен СССР и рождения здесь известнейшего диктора Ю.Б. Левитана для нашего города этот способ передачи информации имеет особое значение.Самое известное "Радио России" появилось в 1944 году, когда Владимирская область только образовалась и нуждалась в своем радиоканале. Тогда из помещений был только один радиоузел на улице Гоголя. Через 3 года таких радиоузлов стало уже 70. В том же году студия переехала на другую улицу, и это был не последний их переезд. Финальным стало размещение студии в здании бывшего Дома губернатора, расположенного в самом центре Владимира, рядом с Дмитриевским собором.Не стоит забывать и о радио "Маяк", который выходит в эфир почти также давно как "Радио России".Мы поздравляем всех наших коллег с других радиостанций и радиолюбителей с этим важным днем!Фото - pxfuel.com