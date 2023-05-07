Что приготовить к 9 мая: рецепт фронтовых Волковских биточков. И обещанный в начале программы...

Что приготовить к 9 мая: рецепт фронтовых "Волковских биточков".И обещанный в начале программы подробный рецепт "Волковских биточков". Блюдо названо в честь нашего земляка- фронтовика Михаила Волкова, который был удостоен за него звания Лучшего повара полка в 1944 году. Готовит воссозданное блюдо лично Игорь Кехтер.Игорь Кехтер, ресторатор, вице- президент Ассоциации малых туристических городов России:- Рецепт простой.- Нам понадобится пшено, яйцо. Брусника - как бы из леса, немного муки, соленый огурец, и немножко дефицита того времени- сахара. Залить пшено не сильно, чтобы скрывало, чтобы не сильно разварилось и будет получена хорошая основа для биточков...- Наша пшенная каша уже закипает.- Теперь начинаем готовить соус.- Основа- вода-, зелень, которую нашли в округе, брусника...- Немножко дефицита..по тем временам.- И практически соус готов.- Наша основа пшена сварилась, оно не расползлось.- Начинаем формировать биточки.- Подсолнечное масло было, итак, бьем яйца.- В ресторанах, которые имеют мишленовские звезды, шеф-поварам запрещено готовить в перчатках.- Вкусовая гамма в этом ресторане зависит от того - от теплоты рук, тепло рук формирует в том числе тот продукт, который получается.- Формируем такие кругленькие биточки , немножко обваливаем в муке и на сковородку для финишной обжарки и придания доброго гастрономического вкуса.- Почти подгорели...- Мы помним про вкус кисло- сладкий- правильно? Как раз нам дает огурец.- Биточек кладем на соленый огурец.- Доукрасим наше блюдо.- Травы росло много кругом...- Я думаю, что очень много солдат, офицеров, которые служили с ним, помнят его и вспоминают добрыми словами и те вещи, которые остаются у нас в памяти - делают нашу страну сильнее, надо помнить, напоминать, и чтоб мы с этим жили..этим радовались этим наполняли свою жизнь...- Первый раз пробуем такое блюдо и рассказываем о войне таким образом..."Волковские биточки". Рецепт воссоздан шеф-поварами ресторана "Огурец".Пшенные биточки были введены в рацион солдат 69 стрелкового Полка 97-ого Отряда Витебской Краснознаменной дивизии 5 армии Михаилом Сергеевичем Волковым. 17 сентября 1944 года наш земляк из суздальского села Подщлец как лучший повар полка был награжден Орденом Красной Звезды.Напомню, это "Волковские биточки" . Рецепт воссоздан шеф-поварами ресторана "Огурец".Пшенные биточки введены в рацион солдат 69 стрелкового Полка 97-ого Отряда Витебской Краснознаменной дивизии 5 армии Михаилом Сергеевичем Волковым. Наш земляк из суздальского села Подолец , как лучший повар полка, награжден Орденом Красной Звезды.