Что приготовить к 9 мая: рецепт фронтовых Волковских биточков.
И обещанный в начале программы...
Что приготовить к 9 мая: рецепт фронтовых "Волковских биточков".
И обещанный в начале программы подробный рецепт "Волковских биточков". Блюдо названо в честь нашего земляка- фронтовика Михаила Волкова, который был удостоен за него звания Лучшего повара полка в 1944 году. Готовит воссозданное блюдо лично Игорь Кехтер.
Игорь Кехтер, ресторатор, вице- президент Ассоциации малых туристических городов России:
- Рецепт простой.
- Нам понадобится пшено, яйцо. Брусника - как бы из леса, немного муки, соленый огурец, и немножко дефицита того времени- сахара. Залить пшено не сильно, чтобы скрывало, чтобы не сильно разварилось и будет получена хорошая основа для биточков...
- Наша пшенная каша уже закипает.
- Теперь начинаем готовить соус.
- Основа- вода-, зелень, которую нашли в округе, брусника...
- Немножко дефицита..по тем временам.
- И практически соус готов.
- Наша основа пшена сварилась, оно не расползлось.
- Начинаем формировать биточки.
- Подсолнечное масло было, итак, бьем яйца.
- В ресторанах, которые имеют мишленовские звезды, шеф-поварам запрещено готовить в перчатках.
- Вкусовая гамма в этом ресторане зависит от того - от теплоты рук, тепло рук формирует в том числе тот продукт, который получается.
- Формируем такие кругленькие биточки , немножко обваливаем в муке и на сковородку для финишной обжарки и придания доброго гастрономического вкуса.
- Почти подгорели...
- Мы помним про вкус кисло- сладкий- правильно? Как раз нам дает огурец.
- Биточек кладем на соленый огурец.
- Доукрасим наше блюдо.
- Травы росло много кругом...
- Я думаю, что очень много солдат, офицеров, которые служили с ним, помнят его и вспоминают добрыми словами и те вещи, которые остаются у нас в памяти - делают нашу страну сильнее, надо помнить, напоминать, и чтоб мы с этим жили..этим радовались этим наполняли свою жизнь...
- Первый раз пробуем такое блюдо и рассказываем о войне таким образом...
"Волковские биточки". Рецепт воссоздан шеф-поварами ресторана "Огурец".
Пшенные биточки были введены в рацион солдат 69 стрелкового Полка 97-ого Отряда Витебской Краснознаменной дивизии 5 армии Михаилом Сергеевичем Волковым. 17 сентября 1944 года наш земляк из суздальского села Подщлец как лучший повар полка был награжден Орденом Красной Звезды.
Напомню, это "Волковские биточки" . Рецепт воссоздан шеф-поварами ресторана "Огурец".
Пшенные биточки введены в рацион солдат 69 стрелкового Полка 97-ого Отряда Витебской Краснознаменной дивизии 5 армии Михаилом Сергеевичем Волковым. Наш земляк из суздальского села Подолец , как лучший повар полка, награжден Орденом Красной Звезды.