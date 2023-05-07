Днем 7 мая во Владимире загорелся многоквартирный дом №31 на улице Балакирева. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило в 12-18. На вызов оперативно выдвинулись6 единиц техники, 22

Днем 7 мая во Владимире загорелся многоквартирный дом №31 на улице Балакирева. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило в 12-18. На вызов оперативно выдвинулись6 единиц техники, 22 человека личного состава МЧС области. К их приезду наблюдался дым из квартиры. Спасателям пришлось сформировать 3 звена газодымозащитников для разведки, эвакуации людей и тушения пожара. В итоге