Ковровский организатор исторических реконструкций рассказал о Свято - Знаменском монастыре. А вот...

Ковровский организатор исторических реконструкций рассказал о Свято - Знаменском монастыре.А вот Сергея Мостового в Коврове знают как организатора исторических реконструкций. Но Сергей еще и трудится во славу Божию в местном храме в Свято - Знаменском монастыре. И приобщает людей к истории религии.Там, где сейчас золотой купол с православным крестом, еще совсем недавно стоял бак с водой. История Ковровского Свято-Знаменского женского монастыря берет свое начало с конца 19 века. Тогда монастырь имел большую территорию, здесь стояли дом игУмении и больница. Во вновь построенном храме не успели провести ни одной службы.Сергей Мостовой, трудник Ковровского Свято-Знаменского женского монастыря:- Храм был передан для нужд завода и здесь находился тепло пункт, котельная, вместо купола была огромная бочка с водой - бак. Здесь стояло оборудование соответствующее для подогрева воды. Несколько этажей было здесь оборудовано в этом помещении, потом когда была постоянна котельная рядом, здесь размещалось ЖКО."Воскрес" монастырь 15 лет назад. Бывшее здание ЖКО пЕредали в ведение муромского женского монастыря, а спустя время Ковровский монастырь стал самостоятельным. На его территории расположился храм Святой Живоначальной Троицы. Сейчас у монастыря есть два подворья.Сергей Мостовой - монастырский трудник. Мужчина рассказывает, обитель основали в честь иконы Божией Матери "Знамение", которая явилась жителям села Рождествено в 1771 году и подарила чудотворный источник. По преданиям, он исцелял от смертельных болезней. Сейчас источник засыпан. Но святую воду всё равно раздают.Сергей Мостовой, трудник Ковровского Свято-Знаменского женского монастыря:- Очень интересно то, что в крещение монастырь наливает порядка 26 кубометров воды. Священник святит эту воду и потом вот именно крещенская вода она раздается всем желающим.На протяжении 7 лет монастырь помогает обездоленным. Кормит обедами всех нуждающихся. В рацион входят горячий суп и хлеб.Сергей Мостовой, трудник Ковровского Свято-Знаменского женского монастыря:- В 14:30 проходит обед и в зависимости от, зимой больше приходит, летом чуть по меньше, но в среднем около 70 человек каждый день// и многих это спасает.Ковровский Свято-ЗнАменский женский монастырь - не только место очищения души и поиска покоя, но и хранилище истории. Так как по благословению настоятельницы ИгУмении Афанасии Сергей Мостовой сделал два десятка стендов о роли православия в защите отечества.Сергей Мостовой, трудник Ковровского Свято-Знаменского женского монастыря:- Архангел Михаил бился с бывшим ангелом Господним Дениций. В ходе этого сражения он сверг его с неба и теперь Дениция мы называем Сатаной.Русская Православная Церковь всегда считала защиту Отечества делом святым. В одном полку - Илья Муромец, Дмитрий Донской, Федор Ушаков.Сергей Мостовой, трудник Ковровского Свято-Знаменского женского монастыря:- Рассказывается о тех символах, которые православные воины вообще христианские воины, наносили на свои доспехи на свое оружие.- Фронтовики которые в годы Великой Отечественной Войны были обычными солдатами а после войны посвятили свою жизнь служению богу.Храм постоянно проводит экскурсии для любителей истории. Сергей рад, что подрастающее поколение интересуется историей религии и, что еще важнее, хранит веру.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"