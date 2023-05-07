Судя по сервису онлайн-карт, на вечер воскресенья, серьёзных пробок в черте города и на подъезде к нему нет. Как сообщили нам в УПРДОР «Москва-Нижний Новгород», в пятницу и субботу дорожные

Судя по сервису онлайн-карт, на вечер воскресенья, серьёзных пробок в черте города и на подъезде к нему нет. Как сообщили нам в УПРДОР «Москва-Нижний Новгород», в пятницу и субботу дорожные рабочие успели завершить ремонт на одной из «захваток» по направлению в Москву. В пятницу уложили 750 тонн выравнивающего слоя, а в субботу 520 тонн верхнего