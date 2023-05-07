В России на продажу выставили уникальный вездеход, построенный в Муроме в 1990 году. Этот...

В России на продажу выставили уникальный вездеход, построенный в Муроме в 1990 году.Этот восьмиколесный вездеход получил название «Комплект 050.00.00.000». Просят за уникальный автомобиль два миллиона рублей. Как сообщает MOTOR.RU, данный эксклюзив для перевозки снарядов построили в июле 1990 года работники Муромского Тепловозостроительного Завода им. Ф.Э. Дзержинского (сейчас Муромтепловоз), но проект закончился на одном экземпляре и дальше развиваться не стал. Автомобиль должен был вывозить с полигонов опасные взрывчатые вещества, однако данные о защите водителя на случай взрыва не раскрываются.Фото: «Авто.ру»