В ночь на 7 мая на 65-м году жизни скончалась звезда сериала, актер театра и кино Александр Тютрюмов.

В ночь на 7 мая на 65-м году жизни скончалась звезда сериала, актер театра и кино Александр Тютрюмов.Трагическая новость потрясла фанатов культового сериала "Убойная сила". По последним данным, актер умер в одной из петербургских больниц.Большинство зрителей знали и любили Александра Тютрюмова за исполнение ролей в таких сериалах, как "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности". Однако начинал он, как и многие коллеги, с театра.На театральные подмостки Тютрюмов попал сразу после выпуска из ВГИКа. Первым местом работы оказался Народный театр областного Подпорожья.Пока что информация о причинах смерти актера не разглашается. У артиста остались жена, двое детей и двое внуков. Светлая память об этом талантливом артисте останется в сердцах многих его поклонников навсегда.