Очередной коррупционный скандал произошел в городе Невинномысск, Ставропольского края. Там обнаружен случай получения взятки сотрудниками МВД в виде коньяка и денежных средств.

Очередной коррупционный скандал произошел в городе Невинномысск, Ставропольского края. Там обнаружен случай получения взятки сотрудниками МВД в виде коньяка и денежных средств.По версии следствия, одна из сотрудниц, занимавшая должность заместителя начальника отдела дознания Ольга Коротких, пыталась добиться продвижения по службе. Для достижения своих корыстных целей, Ольга передала своему коллеге – Виктору Туманьянцу, замруководителя по охране общественного порядка, бутылку коньяка стоимостью 790 рублей и 10 тысяч рублей кэша.Сейчас оба замначальника находятся под следствием и они отрицают любое участие в данном инциденте. Однако, по данным следствия, сейчас идет служебная проверка и в скором времени будет открыто уголовное дело по статье "Получение взятки". В соответствии с действующим законодательством, максимальный срок наказания в таком случае может составлять до трех лет лишения свободы.