Стали известны даты выпускных и последних звонков во Владимирской области. Минпросвещения назвало...

Стали известны даты выпускных и последних звонков во Владимирской области.Минпросвещения назвало даты, в которые рекомендуется провести для одиннадцатиклассников последний звонок и выпускной вечер. В 2023 году последние звонки назначены на 22 и 23 мая, выпускные вечера – на 23 и 24 июня.Выбранные Минпросвещения даты, лишь рекомендация. Окончательное решение, в какой день провести праздник, остается за учебным заведением.Оба мероприятия будут проходить в очном формате. Однако пока неизвестно, будет ли во Владимире шествие выпускников по центру города.Фото из архива ГТРК "Владимир"