Ушел из жизни писатель-прозаик Виктор Александрович Кузнецов. 5 мая на 70-м году жизни умер...

Ушел из жизни писатель-прозаик Виктор Александрович Кузнецов.5 мая на 70-м году жизни умер писатель-прозаик, журналист и сценарист Виктор Александрович Кузнецов. Он родился в 1950 году в Восточном Казахстане, позднее переехал в Магаданскую область.За все время Виктор Кузнецов работал и взрывником в старательской артели, и стрелком военизированной охраны, и плотником-бетонщиком, и раздатчиком взрывных веществ на Карамкенском ГОКе, и даже скреперистом-забойщиком на прииске «40 лет Октября». Затем он решил погрузиться в литературу.Его первые рассказы появились на страницах газет «Магаданский комсомолец» и «Заря коммунизма», а позднее публиковались и в других изданиях: в альманахе «На Севере Дальнем», в многочисленных журналах, например, "Аврора" и "Дальний Восток" и даже в коллективных сборниках Новосибирска, Киева и Москвы.Написал такие книги, как "Что имеем – не храним…" и "Музыка по ночам". Однажды издал сборник рассказов "И проклинал себя, проклинал…". Виктор Кузнецов стал членом Союза писателей России и был удостоен различных премий центральных изданий - "Литературная Россия" и "Неделя".С городом Владимиром писатель имеет особую связь. Сюда он приехал после окончания Высших литературных курсов в 1989 году и продолжил свою творческую и журналистскую деятельность. Принципиальный, не похожий на других журналист, романтик и философ - именно таким запомнится Виктор Кузнецов. Он каждой частичкой себя показал владимирцам глубокую душу сибиряка-магаданца, бескорыстную, мужественную.