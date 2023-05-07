Артистка в шоке от случившегося.

Артистка в шоке от случившегося.На днях стало известно, что скончался режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов. Его не стало на 57-м году жизни. Известность кинодел получил благодаря работам с Богданом Титомиром, Лаймой Вайкуле, Валерией, Дмитрием Маликовым.Отметился он клипами и для Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Последняя оплакивает смерть близкого друга в социальных сетях. В личном блоге звезда опубликовала кадры из видео на песню "Метель", которую исполнила вместе с матерью для фильма "Ирония судьбы – 2" Тимура Бекмамбетова."Ушел от нас талантливый режиссер, скромный и обаятельный человек, невероятный профессионал. Покойся с миром", – написала Орбакайте.Напомним, последнее время на артистку обрушился шквал критики, связанный с тем, что она продолжает зарабатывать в российских проектах, при этом живет в США и поддерживает негативно настроенную против россиян Аллу Пугачеву. Кристина Орбакайте предпочитает не комментировать ситуацию.Например, не так давно в прокат вышел новый сезон сериала "Тест на беременность", в котором артистка исполнила одну из заглавных ролей.