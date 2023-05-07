В Александровской слободе прошел Пасхальный фестиваль. Александровская слобода снова приняла...

В "Александровской слободе" прошел Пасхальный фестиваль."Александровская слобода" снова приняла всемирно известный Пасхальный фестиваль. В музее-заповеднике говорят, что для меломанов это всегда редкая возможность увидеть талантливые коллективы, которые практически не гастролируют по России.В этом году слобода принимает старейший хор Белоруссии - Государственную академическую хоровую капеллу имени Григория Ширмы. Она была создана еще в 1940-ом году. Хор называют подлинным хранителем народной музыки. И программа завтрашнего концерта составлена в основном из мягких, напевных народных "шлягеров" и произведений белорусских авторов. Как показывает опыт, "Государев двор" на территории Александровской слободы уже не вмещает всех гостей Пасхального фестиваля, поэтому площадкой стал концертный зал Детской школы искусств.