В Боголюбово в одном из домов загорелась кровля одноэтажного дома. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. По приезде сотрудники наблюдали задымление на крыше. Пожар был

В Боголюбово в одном из домов загорелась кровля одноэтажного дома. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. По приезде сотрудники наблюдали задымление на крыше. Пожар был ликвидирован до того, как мог бы распространиться по всему дому. Возгорание произошло в подсобном помещении на площади 10 кв. м. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В ликвидации пожара участвовали