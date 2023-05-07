В Муроме Алабай сломал кость местному жителю. Мужчина рассказал в суде, что когда возвращался домой, на него накинулся пёс. В результате нападения, потерпевший сильно пострадал: ему причинён

В Муроме Алабай сломал кость местному жителю. Мужчина рассказал в суде, что когда возвращался домой, на него накинулся пёс. В результате нападения, потерпевший сильно пострадал: ему причинён вред средней тяжести в виде открытого перелома лучевой кости, четырёх укушенных ран и нарушения функции срединного нерва. Следствие установило, что на хозяина Алабая не раз жаловались соседи. Агрессивная