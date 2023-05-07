В Суздале дорожный ремонт улиц Коровники и Гоголя завершат к 1 августа 2023 года. По нацпроекту...

В Суздале дорожный ремонт улиц Коровники и Гоголя завершат к 1 августа 2023 года.По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется провести дорожный ремонт в Суздале на улицах Коровники и Гоголя общей протяженностью 1,4 км. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.В настоящее время подрядчик приступил к фрезерованию изношенных слоев дорожного покрытия.На объектах будет обновлено дорожное полотно по всей ширине проезжих частей. Также отремонтируют тротуар, будет нанесена дорожная разметка и установлены остановочные площадки. Завершить работы планируют до 1 августа, сообщает Минтранспорта региона.Фото Ирины Стеч