Владимирский дизайнер стала Лучшим детским кутюрье в России. В нашей области теперь есть и свой...

Владимирский дизайнер стала "Лучшим детским кутюрье" в России.В нашей области теперь есть и свой "Лучший детский кутюрье". И это учитель географии и начинающий дизайнер из Красной Горбатки. Татьяна Андреева победила в престижном всероссийском конкурсе в Санкт- Петербурге. Александра Лебедикова предлагает оценить наряды.Еще вчера - учитель географии, сегодня - модный дизайнер. Решение стать детским кутюрье пришло к Татьяне внезапно. Свой первый наряд она создала почти год назад. В педагогических целях. Это было концертное платье для дочери, которая училась в музыкальной школе.Татьяна Андреева, дизайнер:- Я решила попробовать через красивые наряды заинтересовать её,через образ девушки, стоящей на сцене в шикарном платье, играющей мелодию на саксофоне.Поэтому свое первое платье я сшила для Милены, которая выступала на школьном конкурсе.После успешного "дебюта" Татьяна решила заняться дизайном костюма профессионально. Прошла обучение в школе моды и.. начала творить! Семья - по прежнему главный, но не единственный источник вдохновения начинающего дизайнера. Татьяна интересуется русской историей, культурой, архивными фотографиями, документальными фильмами. Свою первую коллекцию из пяти образов она посвятила семье последнего российского императора - Николая второго. Показ прошел в Санкт-Петербурге в рамках конкурса "Кутюр по-русски".Свои наряды Татьяна создает в авторской технике рисования кружевом. Кусочки ажурной ткани в соответствии с выбранной композицией иголками крепятся на манекен. Когда результат полностью устраивает дизайнера - кружево пришивается мелкими ручными стежками. Работа кропотливая - занимает несколько недель. Но результат стоит того. Такое платье - всегда будет в единственном экземпляре.Татьяна Андреева, дизайнер:- Я очень хочу, чтобы в них читалась русская душа - чистая, светлая, открытая. И я надеюсь, что все те, кто будут соприкасаться с моими работами, это почувствуют.Изготовить костюмы и аксессуары Татьяне помогает дочь Милена. Для галА-показа девочка сделала один из кокошников. Но создание украшений - не единственное хобби Милены.Милена Андреева, дочь дизайнера Татьяны Андреевой:- Так как моя мама шьет платья,я участвую в роли модели на фотосессиях и показах. Мне это очень нравится. Я бы хотела дальше развиваться в этом.Творческие планы у Татьяны большие. Один из проектов, который она планирует реализовать в ближайшее время посвящен детям с ограниченными возможностями здоровья. На занятиях ребят научат работать с тканью, самостоятельно создавать костюмы.Татьяна Андреева, дизайнер:- Дети самостоятельно вырезают кружева, создают композиции, пришивают - создают наряды, в которых потом выходят на подиум.Трогательный момент - видеть глаза этих детей, стоящих на подиуме, в которых читается: "Для нас нет границ".Мне бы очень хотелось, чтобы этот проект получил развитие во Владимирской области.Совсем скоро Татьяна Андреева также примет участие в международной неделе детской моды в Сочи. На этот раз ей предстоит создать пятнадцать новых нарядов.Александра Лебедикова,Илья Хлудов, Вести-Владимир.