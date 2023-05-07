На площади Победы во Владимире 7 мая провели генеральную репетицию парада, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

На площади Победы во Владимире 7 мая провели генеральную репетицию парада, приуроченного к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в пресс-службе Правительства региона.Сам парад начнётся 9 мая в 11.00. В этот день будет перекрыто движение транспорта на участке от улицы Чапаева до Студеной горы. Ограничения продлятся с 8.00 до 12.00.