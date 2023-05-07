Во Владимире пройдет акция Последний день до Победы. На Никитинском бульваре во Владимире...

Во Владимире пройдет акция "Последний день до Победы".На Никитинском бульваре во Владимире пройдет акция "За день до Победы". Начнется мероприятие в 18.00. Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны.Запланирована насыщенная программа из множества интерактивных площадок. ВСех желающих накормит полевая кухня, а вечером в 20.30 под открытым небом гостям покажут фильм "Подольские курсанты".8 МАЯ ВО ВЛАДИМИРЕ НАКОРМЯТ ИЗ ПОЛЕВОЙ КУХНИ И ПОКАЖУТ ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»Акция «За день до Победы» на Никитском бульваре начнётся в 18.00.Фото - pxfuel.com