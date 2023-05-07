Во Владимире прошла генеральная репетиция военного парада. Как сообщает пресс-служба Правительства...

Во Владимире прошла генеральная репетиция военного парада.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, генеральная репетиция военного парада в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла сегодня, 7 мая на площади Победы во Владимире.9 мая состоится сам праздник. Начало в 11 утра. Также в этот день перекроют движение на участке от улицы Чапаева до Студеной горы с 8 утра до 12 часов дня. Весь транспорт, даже общественный будет направлен на объезд.Фото - официальная группа Вконтакте Правительства Владимирской области.