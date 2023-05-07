Во Владимирской области двое мужчин избили и ограбили девушку, которая пришла за закладкой. Выяснилось, что жертва приехала в поселок Долгая Лужа к лесу, чтобы забрать закладку с 1 граммом

Во Владимирской области двое мужчин избили и ограбили девушку, которая пришла за закладкой. Выяснилось, что жертва приехала в поселок Долгая Лужа к лесу, чтобы забрать закладку с 1 граммом амфетамина. Но вернуться спокойно домой не получилось. Девушку выловили двое мужчин, затолкали в машину, избили и, угрожая ножом, украли 50 тыс. рублей. После этого, злоумышленники предупредили,