Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, тепло придет только на следующей неделе. В...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, тепло придет только на следующей неделе.В выходные с 7 по 9 мая, во Владимирской области ожидается облачная погода без осадков. Атмосферное давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба. Будьте осторожны!В воскресенье температура воздуха днем будет в пределах от +4 до +8 градусов, ночью – от -1 до +3 градусов.Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метров в секунду.В понедельник температура воздуха прогреется до +11 градусов.А в День Победы 9 мая температура достигнет климатической нормы до +16 градусов.Фото - pxfuel.com