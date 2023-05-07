Во Владимирской области пожарные эвакуировали 15 человек. Сегодня 7 мая в 12.18 поступило...

Во Владимирской области пожарные эвакуировали 15 человек.Сегодня 7 мая в 12.18 поступило сообщение о пожаре - информирует ГУ МЧС по Владимирской области.Горел многоквартирный дом №31 во Владимире на улице Балакирева. Пожарные обнаружили на месте происшествия дым из квартиры. Огонь не успел распространиться дальше - возгорание на площади 3 кв.м. было ликвидировано. Причина пожара устанавливается дознавателем.Сотрудниками МЧС было эвакуировано 15 человек.Погибших и пострадавших нет.Фото - pxfuel.com