Во Владимирской области продолжается реализация проекта по культивированию технической конопли в...

Во Владимирской области продолжается реализация проекта по культивированию технической конопли в Вязниковском районе.Попытки выращивания технической конопли в Вязниковском районе предпринимаются с 2020 года. Но успехов пока не наблюдается. В 2022 году ООО «ВладТехАгро» засадил семенами конопли более 400 гектаров земли. Даже планировалось построить завод по переработке сырья, однако реализовать задуманное не получилось из-за финансовых проблем. Предприниматели приняли решение окончательно выйти из проекта. Выросшие растения и семенной материал запахали обратно в землю, сообщают "Вязники.рф".Интерес к теме выращивания конопли в Вязниковском районе не ослабевает. В нынешнем году попытать удачу решили новые бизнесмены из Москвы. В планах засеять 450 гектаров.Фото pxfuel.com