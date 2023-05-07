Во Владимирской области вандалы сломали 50 надгробных плит на кладбище. Как сообщается в группе...

Во Владимирской области вандалы сломали 50 надгробных плит на кладбище.Как сообщается в группе "Подслушано Александров", в поселке Красное пламя жители пожаловались на вандалов, которые находились на местном кладбище. Когда полицейские приехали на место происшествия, то обнаружили возможных нарушителей и отвезли их в отделение. Также оперативники обнаружили 50 сломанных надгробных плит. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранительными органами.Фото – Подслушано Александров