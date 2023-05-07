Во Владимирской области продолжается голосование за объекты трудоустройства. На выбор представлены 52 дизайн-проекта. Всего в голосовании приняли участие уже более 42 тыс. человек. Самыми

Во Владимирской области продолжается голосование за объекты трудоустройства. На выбор представлены 52 дизайн-проекта. Всего в голосовании приняли участие уже более 42 тыс. человек. Самыми активными оказались жители Александрова, Киржача и Кольчугино. Александровцы выбирают между общественной территорией по ул. Маяковского, сквером им. Жулева и Дичковским озером. Кольчугинцы голосуют за благоустройство Комсомольского сквера и территории парка Дворца