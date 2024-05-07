Смотрите Вести в 9.00: подробности истории избиения ребенка в частном детском саду
Пальцем...
Смотрите "Вести" в 9.00: подробности истории избиения ребенка в частном детском саду
"Пальцем тронула"
- Руководство частного детского сада в Юрьевце пыталось "замять" инцидент с избиением ребенка. Отец пострадавшей девочки рассказал подробности истории.
"Бал ветеранов"
- Вечер в духе сороковых. В доме офицеров прошел бал для ветеранов войны и тружеников тыла.
"На старт!"
- И Победа важнее всего. Более двухсот владимирцев приняли участие в спортивном празднике на Лыбедской магистрали.