Смотрите Вести в 9.00: подробности истории избиения ребенка в частном детском саду Пальцем...

Смотрите "Вести" в 9.00: подробности истории избиения ребенка в частном детском саду"Пальцем тронула"- Руководство частного детского сада в Юрьевце пыталось "замять" инцидент с избиением ребенка. Отец пострадавшей девочки рассказал подробности истории."Бал ветеранов"- Вечер в духе сороковых. В доме офицеров прошел бал для ветеранов войны и тружеников тыла."На старт!"- И Победа важнее всего. Более двухсот владимирцев приняли участие в спортивном празднике на Лыбедской магистрали.