Владимирцы поддерживают инициативу Минцифры о запрете рекламных звонков Минцифры занимается...

Владимирцы поддерживают инициативу Минцифры о запрете рекламных звонковМинцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство горожан поддерживает инициативу ведомства.Сервис Superjob провел опрос среди представителей экономически активного населения Владимирской области, чтобы выяснить, как граждане относятся к рекламным звонкам.Большинство владимирцев (90%) выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают респонденты старше 45 лет (91%).Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи. Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 7% от числа опрошенных.Таким образом, 9 из 10 владимирцев поддерживают запрет на рекламные звонкиФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений