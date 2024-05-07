Во Владимирской области подведены итоги голосования за объекты благоустройства В следующем году во...

Во Владимирской области подведены итоги голосования за объекты благоустройстваВ следующем году во Владимире будет благоустроен сквер на бульваре художника Иванова. Подведены итоги голосования за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".Напомним, в нашем регионе в рейтинговом отборе общественных территорий принимали участие 22-ва муниципальных образования. Больше всего объектов представили Владимир, Ковров, Муром и Александров. Участие в голосовании приняли более 157 тысяч жителей области.Активнее остальных голосовали в областной столице, а также в Судогде, Муроме, Киржаче, Покрове и Меленках.Официальные итоги голосования будут обнародованы после проверки - ее проводит Министерство строительства.