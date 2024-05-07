Во Владимирской области задержаны двое местных жителей за незаконное изготовление наркотиков в...

Во Владимирской области задержаны двое местных жителей за незаконное изготовление наркотиков в особо крупном размереУФСБ России по Владимирской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии выявлена и пресечена противоправная деятельность двоих жителей Владимирской области 1958 г.р. и 1983 г.р., причастных к незаконному изготовлению наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.Как сообщают в пресс-службе УФСБ по Владимирской области, фигуранты незаконно организовали в жилых и нежилых помещениях, расположенных в селе Сима Юрьев-Польского района нарколабораторию, где изготавливали наркотические средства – смеси, содержащие в своем составе наркотическое средство мефедрон.Произведенные и подготовленные к продаже наркотики хранились там же.В конце апреля 2024 года преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства в особо крупном размере, а также лабораторное оборудование, химикаты и реактивы, средства индивидуальной защиты.В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело.Фото: кадры из видео УФСБ по Владимирской области