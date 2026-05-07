По прогнозам синоптиков, 7 мая на территории Владимирской области днём +24…+29°С. Ожидаются гроза с дождём, усиление ветра с порывами до 17 м/с. Энергетики «Владимирэнерго» находятся в режиме

По прогнозам синоптиков, 7 мая на территории Владимирской области днём +24…+29°С. Ожидаются гроза с дождём, усиление ветра с порывами до 17 м/с. Энергетики «Владимирэнерго» находятся в режиме повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 54 бригады: 167 специалистов и 94 единицы спецтехники. Специалистами компании проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой