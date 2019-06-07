Потерпевший рассказал, что из его квартиры на Беловежской улице пропали ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 46-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в квартирной краже.В дежурную часть обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что из его квартиры на Беловежской улице пропали ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Установлено, что путем подбора ключа, злоумышленник тайно проник в квартиру и похитил денежные средства и ювелирные украшения. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93