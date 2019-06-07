Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии. Кто на самом деле виноват в трагедии, рассказала эксперт.

Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии. Кто на самом деле виноват в трагедии, рассказала эксперт.По словам гадалки, БариАлибасов родился под восьмью звездами. В его судьбе было заложено, что насклоне лет ему предстоит пережить сильный удар. "Это произошло случайно, ненужно искать в этом чьего-то злого умысла, продюсера никто не пытался отравить", – сказала .По словам медиума, сейчас чаша весов его здоровья пошла вниз.Но Янко уверена, что Бари Каримович выкарабкается, так как слишком любит жизнь, чтобы сдаться простотак. Она также отмечает, что ему предстоят страдания, боль. Но такова жизнь. Пока она не видит в его картах смерти.Тем не менее, текущий год будет для Алибасова тяжелым и опасным. Самое страшное произойдет в летние месяцы."Даже на больничной койкеБари ведет себя как мальчишка, такой уж у него характер. И это отчасти помогаетему выживать. Он молодец!", – заявила ясновидящая.Галина утверждает, что продюсер умеет сохранять хорошее настроение дажетогда, когда у него все болит. Другой бы на его месте давно умер, но внутреннийнастрой и сила звезды помогают ему. "Некоторые уже успели его "похоронить",но это преждевременно, Бари Алибасов выживет", – уверена Янко.