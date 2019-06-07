Алина Загитова выставила в Instagram новое фото. Подписчики не ожидали от нее ничего подобного.

Алина Загитова выставила в Instagram новое фото. Подписчики не ожидали от нее ничего подобного.Российская фигуристка продемонстрировала снимок торта. Он предназначался для японского телешоу, в котором юная леди принимала участие. Алина отметила, что у нее на создание шедевра было всего 10 минут.Девушка также написала, что делала его на японском телевидении. Запись под фото девушка продублировала переводом на японский и английский языки.Обожатели завалили девушку комплиментами. "Талантливый человек-талантлив во всем!", "Торт чудесный получился!", "Просто не представляю, насколько это вкусно!", – расхваливали поклонники."Давай уже домой, на родину, мы тут скучаем без тебя! На Первом канале тоже можно тортики печь", – отметила фанатка.Отметим, в прошедшем сезоне, Загитова взяла свой финальный приз в фигурном катании. Она стала чемпионкой мира, одержав победу в японском городе Сайтама, сообщает "Комсомольская правда".