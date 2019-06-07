Анастасия Решетова выложила в Instagram видео с бэкстейджа съемки. Также она поделилась своим самочувствием во время беременности.

Анастасия Решетова выложила в Instagram видео с бэкстейджа съемки. Также она поделилась своим самочувствием во время беременности.Накануне бизнесвумен рассказала о том, как изменилась ее фигура благодаря интересному положению. Она призналась, что к моменту фотосессии с знаменитым избранником она набрала всего 6-7 килограммов лишнего веса.При этом девушка крайне недовольна своими формами, несмотря на то, что выглядит она чудесно. Она даже поставила смайл в виде хрюшки на одно из видео с бэкстейджа. Между прочим, многие поклонники отметили, что Анастасию беременность очень украсила, сообщает .Решетова призналась, что несмотря на положение, старается следить за своей фигурой. Она каждый день устраивает пешие прогулки по паркам Москвы."Воздуха свежего хочется как никогда", – поделилась невеста Тимати.Помимо активности, Анастасия строго соблюдает питание. Некоторые продукты она совсем исключила из рациона. Например, модель больше не ест сырую рыбу, которая часто встречается в суши.Напомним, слухи о беременности Решетовой появились еще зимой. Тем не менее, избранница продюсера этот факт категорически отрицала. Она долго не появлялась на публике, перестала носить облегающие наряды. Как сообщила , модель, наконец, сделала долгожданное признание.