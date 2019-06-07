Анастасия Решетова выложила в Instagram видео с бэкстейджа съемки. Также она поделилась своим самочувствием во время беременности.
Анастасия Решетова выложила в Instagram видео с бэкстейджа съемки. Также она поделилась своим самочувствием во время беременности.
Накануне бизнесвумен рассказала о том, как изменилась ее фигура благодаря интересному положению. Она призналась, что к моменту фотосессии с знаменитым избранником она набрала всего 6-7 килограммов лишнего веса.
При этом девушка крайне недовольна своими формами, несмотря на то, что выглядит она чудесно. Она даже поставила смайл в виде хрюшки на одно из видео с бэкстейджа. Между прочим, многие поклонники отметили, что Анастасию беременность очень украсила, сообщает .
Решетова призналась, что несмотря на положение, старается следить за своей фигурой. Она каждый день устраивает пешие прогулки по паркам Москвы.
"Воздуха свежего хочется как никогда", – поделилась невеста Тимати.
Помимо активности, Анастасия строго соблюдает питание. Некоторые продукты она совсем исключила из рациона. Например, модель больше не ест сырую рыбу, которая часто встречается в суши.
Напомним, слухи о беременности Решетовой появились еще зимой. Тем не менее, избранница продюсера этот факт категорически отрицала. Она долго не появлялась на публике, перестала носить облегающие наряды. Как сообщила , модель, наконец, сделала долгожданное признание.