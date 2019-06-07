Сегодня продюсер Бари Алибасов, находящийся в реанимации, написал новое завещение. Он сам вызвал в палату нотариуса. Но его состояние остается тяжелым. Сегодня, в день его рождения, в больницу приехали члены семьи Алибасова, его друзья, а также участники группы На-На, которую он продюсирует уже много лет. В каком состоянии сейчас продюсер? Что он завещал наследникам?
Сегодня продюсер Бари Алибасов, находящийся в реанимации, написал новое завещение. Он сам вызвал в палату нотариуса. Но его состояние остается тяжелым. Сегодня, в день его рождения, в больницу приехали члены семьи Алибасова, его друзья, а также участники группы "На-На", которую он продюсирует уже много лет. В каком состоянии сейчас продюсер? Что он завещал наследникам?
Больничный покой института Склифосовского сегодня нарушили крики фанаток:
— Бари, выздоравливай!
Известный продюсер Бари Алибасов отмечает свой 72-ой день рождения в отделении токсикологии. У него серьезные ожоги пищевода — из-за того, что продюсер по ошибке выпил жидкость для чистки труб.
"Убийственная для живой ткани вещь. Алибасов подумал, что вылил "Крота" в душевую кабину, а сам глотнул это вещество, думая, что это чай", — рассказала диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Cостояние продюсера оценивается как тяжелое, но опасность для жизни уже миновала.
Друзья Бари Алибасова, со ссылкой на врачей, говорят, что продюсер в данный момент находится в медикаментозном сне, а питание получает парентерально, то есть внутривенно. В реанимации, по предварительным оценкам, он проведет ближайшие несколько недель. Однако операция не потребуется и прогноз благоприятный.
К Бари Алибасову пускают только родных, но друзья продюсера все равно подъезжают к больнице. Участники группы "На-На" на крыльце отделения устроили небольшое шоу.
— С днем рождения!
Но поддержать продюсера песней отказались:
— Человек в реанимации лежит. Какая песня? Плакать надо.
Певец и продюсер Андрей Разин принес продюсеру розы. В то, что Алибасов случайно перепутал стаканы, он не верит.
— Есть вопросы. Я думаю, что следствие разберется.
Певец Владимир Левкин возмущался слухам, которыми обрастает болезнь Алибасова:
— В скором времени, скорее всего, услышим всю историю из уст Алибасова.
Горячо обсуждали и тему завещания. До того, как согласиться на медикаментозный сон, Алибасов пообщался с нотариусом. Свою квартиру он завещал сыну, которого тоже зовут Бари, земельный участок и ценные бумаги — жене Лидии Федосеевой-Шукшиной. А права на песни группы "На-На" — ее участникам Политову и Жеребкину.
"Пока все принадлежит Бари Алибасову", — комментирует группа "На-На".
Не забыл продюсер и о своем любимце — коте сфинске по кличке Чуча.
"Он попросил своего помощника, который как раз первым узнал о трагедии и вызвал скорую, чтобы он следил за котом", — рассказал PR-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин.
Несмотря на то, что врачи не дают четких прогнозов, друзья продюсера уверены: он поправится в ближайшее время. Есть ради чего — на этот год у него запланирован целый ряд ярких проектов.