Сегодня продюсер Бари Алибасов, находящийся в реанимации, написал новое завещение. Он сам вызвал в палату нотариуса. Но его состояние остается тяжелым. Сегодня, в день его рождения, в больницу приехали члены семьи Алибасова, его друзья, а также участники группы На-На, которую он продюсирует уже много лет. В каком состоянии сейчас продюсер? Что он завещал наследникам?

Сегодня продюсер Бари Алибасов, находящийся в реанимации, написал новое завещение. Он сам вызвал в палату нотариуса. Но его состояние остается тяжелым. Сегодня, в день его рождения, в больницу приехали члены семьи Алибасова, его друзья, а также участники группы "На-На", которую он продюсирует уже много лет. В каком состоянии сейчас продюсер? Что он завещал наследникам?Больничный покой института Склифосовского сегодня нарушили крики фанаток:— Бари, выздоравливай!Известный продюсер Бари Алибасов отмечает свой 72-ой день рождения в отделении токсикологии. У него серьезные ожоги пищевода — из-за того, что продюсер по ошибке выпил жидкость для чистки труб."Убийственная для живой ткани вещь. Алибасов подумал, что вылил "Крота" в душевую кабину, а сам глотнул это вещество, думая, что это чай", — рассказала диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.Cостояние продюсера оценивается как тяжелое, но опасность для жизни уже миновала.Друзья Бари Алибасова, со ссылкой на врачей, говорят, что продюсер в данный момент находится в медикаментозном сне, а питание получает парентерально, то есть внутривенно. В реанимации, по предварительным оценкам, он проведет ближайшие несколько недель. Однако операция не потребуется и прогноз благоприятный.К Бари Алибасову пускают только родных, но друзья продюсера все равно подъезжают к больнице. Участники группы "На-На" на крыльце отделения устроили небольшое шоу.— С днем рождения!Но поддержать продюсера песней отказались:— Человек в реанимации лежит. Какая песня? Плакать надо.Певец и продюсер Андрей Разин принес продюсеру розы. В то, что Алибасов случайно перепутал стаканы, он не верит.— Есть вопросы. Я думаю, что следствие разберется.Певец Владимир Левкин возмущался слухам, которыми обрастает болезнь Алибасова:— В скором времени, скорее всего, услышим всю историю из уст Алибасова.Горячо обсуждали и тему завещания. До того, как согласиться на медикаментозный сон, Алибасов пообщался с нотариусом. Свою квартиру он завещал сыну, которого тоже зовут Бари, земельный участок и ценные бумаги — жене Лидии Федосеевой-Шукшиной. А права на песни группы "На-На" — ее участникам Политову и Жеребкину."Пока все принадлежит Бари Алибасову", — комментирует группа "На-На".Не забыл продюсер и о своем любимце — коте сфинске по кличке Чуча."Он попросил своего помощника, который как раз первым узнал о трагедии и вызвал скорую, чтобы он следил за котом", — рассказал PR-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин.Несмотря на то, что врачи не дают четких прогнозов, друзья продюсера уверены: он поправится в ближайшее время. Есть ради чего — на этот год у него запланирован целый ряд ярких проектов.