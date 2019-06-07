Ани Лорак выложила в свой Instagram видео в новом амплуа. Ведущий программы Модный приговор на Первом канале Александр Васильев не удержался и прокомментировал необычный выбор девушки.

Ани Лорак выложила в свой Instagram видео в новом амплуа.Ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале Александр Васильев не удержался и прокомментировал необычный выбор девушки.Звезда для похода на вручение музыкальной премии RU.TV выбрала белый наряд. Историку моды он напомнил массивную балетную пачку.Также он заявил, что такое платье очень подошло бы Анастасии Волочковой. "Но не могу не отметить, что Лорак в нем тоже хорошо", – утверждает ведущий. Васильев отметил, что благодаря своей фигуре исполнительница может позволить себе любой образ.Платье вызвало бешеный резонанс у поклонников. Они недоумевали, почему звезда такой неординарный выбор. "Платье жуть. Ничего лучше не было?", "Снеговик жирный", "Всю тюль с окон поснимала", – неустанно критиковали подписчики."С ума сошла, еще бы шторы надела". – вынесла вердикт активная пользователь сети.Некоторых больше заинтересовал не фактура наряда, а то, что он скрывает. "Это когда немного поправился и не знаешь, как скрыть", – посмеялась фанатка."Походу беременная", – предположила обожательница.Напомним, у певицы есть 7-летняя дочь София оттурецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. С отцом девочки Лорак .