Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги, которая состоялась в Риме. Россиянин первенствовал на дистанции 110 метров с барьерами. Его результат составил 13,26 секунды.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги", которая состоялась в Риме. Россиянин первенствовал на дистанции 110 метров с барьерами. Его результат составил 13,26 секунды.Следом за ним на пьедестале расположился британский барьерист Эндрю Поцци, финишировавший со временем 13,29 секунды. Замкнул тройку лучших южноафриканец Антонио Алкана. Его ре5зультата составил 13,30 секунды.Отметим, что Шубенков является действующим чемпионом "Бриллиантовой лиги".