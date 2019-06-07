Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по статьям Мошенничество, Уклонение от уплаты налогов и Организация преступного сообщества в отношении бывших руководителей ОАО Тольяттиазот и связанных с ними лиц. В число фигурантов дела вошли основной владелец предприятия Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, бывший помощник Александр Макаров, председатель правления АКБ Тольяттихимбанк Александр Попов, бывший гендиректор ТОАЗа Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и другие.

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Уклонение от уплаты налогов" и "Организация преступного сообщества" в отношении бывших руководителей ОАО "Тольяттиазот" и связанных с ними лиц. В число фигурантов дела вошли основной владелец предприятия Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, бывший помощник Александр Макаров, председатель правления АКБ "Тольяттихимбанк" Александр Попов, бывший гендиректор ТОАЗа Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и другие.Стали известны шокирующие детали нового уголовного дела в отношении бывшего руководства "Тольяттиазота" и связанных с ними лиц. 31 мая 2019 года Басманный районный суд Москвы арестовал председателя правления "Тольяттихимбанка" Александра Попова на два месяца. Он обвиняется по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем". Сообщается, что остальные подозреваемые, в том числе Махлаев, Циви, Королев и Макаров, скрываются за границей.Потерпевшими признаны миноритарные акционеры компании. Среди них значатся как юридические, так и физические лица, а также государство.Согласно постановлению Следственного комитета, участники преступной группы под руководством Владимира Махлая совершили несколько тяжких преступлений в период с 2005 по 2013 годы, передает "". Фигурантов дела обвиняют в том, что для своей противозаконной деятельности и последующего ее сокрытия они активно вовлекали в нее сотрудников подконтрольных им компаний. Кроме того, следователи говорят об использовании подставных фирм, зарегистрированных в различных офшорных юрисдикциях.Если верить обвинению, то преступная группа использовала любую возможность для теневого заработка. В частности, следствие считает, что продукция завода задешево продавалась заинтересованным лицам, которые реализовали ее уже по рыночным ценам. Аммиак и карбамид по неоправданно низкой стоимости получал швейцарский офшор Nitrochem Distribution AGС. Эта компания, рассказывают журналисты, связана с Сергеем и Владимиром Махлаями и их подельником Андреасом Циви. Сумма ущерба похищенной таким образом прибыли оценивается в 84 миллиарда рублей. Журналисты подсчитали, что эта схема, судя по всему, позволила тогдашнему руководству "Тольяттиазота" недоплатить налогов на сумму в 2,5 миллиарда рублей.Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено 12 декабря 2012 года. Его рассматривает Комсомольский районный суд Тольятти.При этом преступное сообщество, передают СМИ, нанесло ущерб не только самому предприятию ,но и государству. Так, фигурантов уголовного дела обвиняют в том, что они занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Журналисты подсчитали, что общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2,5 миллиарда рублей.Владимира Махлая называют главным фигурантом нового уголовного дела. Он получил контроль над "Тольяттиазотом" в середине 1990-х годов при приватизации. Причем процедура проходила по упрощенной схеме, разработанной для небольших фирм. В тоге часть акций оказались сразу у Махлая, часть – у рабочих завода. В СМИ сообщалось, что сотрудников трудового коллективо якобы заставляют продавать свои акции, причем иногда действуя с помощью шантажа и угроз."Российская газета" приводит еще один пример преступной деятельности группировки. Сообщается, что по указанию Евгения Королева, бывшего сотрудником Комитета по имуществу Самарской области, его подчиненная Ольга Камашева вычеркивала из реестра неугодных Владимиру Махлаю акционеров.Среди пострадавших не только простые рабочие завода, но и иностранный инвестор Eurotoaz Limited. Компания инвестировала в ТОАЗ 20 миллионов долларов в обмен на 10% акций. В 1997 году выяснилось, что вместо Eurotoaz Limited в реестре акционеров значится ликвидированное за два года до этого предприятие "Евротоаз". Следствие считает, что в результате этой аферы акционер получил ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей.Евгений Королев уехал "в служебную командировку" в Лондон в 2013 году. Обратно он не вернулся до сих пор. Владимир Махлай и Александр Макаров сбежали из России и того раньше – в 2005 году, после возбуждения против них уголовного дела о мошенничестве и неуплате налогов. Обосновались они в Лондоне, сообщили журналисты.Следующее звено преступного сообщества Махлая составляли оценщики, бухгалтеры, а также директора подставных компаний, на которые за бесценок выводились наиболее ликвидные активы ТОАЗа, утверждает "Российская газета". При помощи большого числа сделок, каждая из которых не вызывала подозрение, завод практически за бесценок продал собственное ценное оборудование.Агрегат аммиака N7 – 16 зданий и сооружений вместе с более чем 500 единицами поизводственного оборудования – продали за 100 миллионов рублей. Сообщается, что рыночная цена такой сделки составляет не менее десяти миллиардов. А установка метанольного производства мощностью в 450 тысяч тонн в год вместе с земельным участков была продана за 132 миллиона рублей СМИ сообщили, что результаты экспертизы говорят о поддельности почти всех подписей и печатей на договорах и актах оценки проданного оборудования. Оценщик занизил стоимость оборудования в 100 раз, сообщает "Российская газета".Андреас Циви, говорится в статье, приобрел на подконтрольный кипрский офшор Borgat Investments Limited у двух самарских фирм акции ТОАЗа по заниженной цене. Компании не доплатили в бюджет 327 миллионов рублей из-за занижения налоговой базы.Последнее звено преступного сообщества состояло из "банкиров", связанных с "Тольяттихимбанком" рассказывают журналисты. Они, как утверждается, обеспечивали финансовую базу для совершения и сокрытия действий преступного сообщества. По версии обвинения, в их число входят председатель правления банка Александр Попов и сын Владимира Махлая Сергей, говорится в статье.Как узнали журналисты, финансовое звено использовалось для отмывания и обналичивания добытых сомнительными методами средства. Сообщается, что для вывода денег за границу использовалась разветвленная сеть офшорных компаний, контролируемых руководством "Тольяттихимбанка" и Андреасом Циви.Эксперты сомневаются, что вести масштабную преступную деятельность на протяжении многих лет возможно без коррупционного прикрытия. Для оплаты причастных чиновников использовались обналиченные через "Тольяттихимбанк" деньги, говорится в материале издания.Напоминают журналисты и о громком убийстве работницы эскорта Елены Поваляевой в 1997 году в Тольятти. Рассказывают, что девушка лишилась жизни после того, как решила заняться шантажом. Она предложила Махлаю купить ей двухкомнатную квартиру, пригрозив в противном случае обнародовать некие компрометирующие документы, которые бизнесмен хранил на съемном жилье, сообщает "Российская газета"."После возбуждения нового уголовного дела по 210 статье об организации преступного сообщества у следственных органов появится больше возможностей для более глубокого расследования тех преступлений, которые теперь объединены в единое производство", – рассказал адвокат коллегии адвокатов FJM Александр Марков.Он подчеркнул, что уровень раскрываемости подобных сложных и запутанных дел со множеством фигурантов возрос. "Это, несомненно, свидетельствует об эффективной работе правоохранительных органов, высоком уровне их профессионализма и компетентности, который достигнут за последние годы", – подчеркнул юрист.Обхективное и тщательное расследование произошедшего с "Тольяттиазаотом", считают эксперты, поможет вернуть на завод похищенные деньги и активы. Тогда он снова сможет стать флагманом и гордостью отечественной химии.