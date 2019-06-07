Продюсер Александр Толмацкий не может связаться с внуком. Вдова рэпера Децла прячет его от родственников со стороны отца.

Продюсер Александр Толмацкий не может связаться с внуком. Вдоварэпера Децла прячет его от родственников со стороны отца.Александр Толмацкий рассказал, что после смерти сына Кирилла,который был известен как рэпер Децл, его отношения с внуком Тони складывалисьхорошо. Мальчик даже несколько дней гостил в доме у дедушки.По словам продюсера, внуку так понравилось проводить время вего семье, что он не хотел уезжать. Толмацкий полагает, что именно это разозлилоего невестку Юлю."Она полностью порвала с нами все отношения и спрятала отнас Тоню. Съехала с квартиры, где они жили с Кириллом. Где она, где Тоня – мыне знаем. Она не дает нам общаться с внуком", – рассказывает Александр.Продюсер пытался дозвониться до наследника, мальчик, которыйранее отвечал на звонки, внезапно заблокировал его телефон. Не может связатьсяс Тони и мать рэпера Децла Ирина. Юлия и ее сын буквально растворились, исчезли.Толмацкий посетовал, что законных оснований требоватьвстречи с внуком у них нет. По документам Тони не приходится им родственником."Юля вела себя неадекватно. Она словно всегда была не всебе. Поэтому Кирилл и не записан в свидетельстве о рождении Тони, хотя мы ееоб этом просили. В графе "Отец" у внука стоит прочерк, а вот отчество -Кириллович. Сын пытался от нее уйти, а она шантажировала его ребенком.Придумывала какие-то предлоги, чтобы не записывать сына на Кирилла", – поведалпродюсер.Отец добавил, что хотел материально помогатьневестке и внуку. После похорон Кирилла он попросил Юлю открыть банковскиесчета для переводов себе и сыну. Однако в ответ получил ушат грязи в свой адреси необоснованные обвинения. Толмацкий отметил, что невестка убеждает Тони, мол, это Кирилл виноват в том, что не записан в свидетельстве о рождении.Александр Толмацкий уверен, что такое поведение не может быть продиктовано банальной ревностью. Продюсер предположил, что Юлия психически нестабильна. "Может,какой-то бзик, неадекватность, шизофрения..." – отметил отец вбеседе с сайтом .