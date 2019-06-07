Продюсер Александр Толмацкий не может связаться с внуком. Вдова
рэпера Децла прячет его от родственников со стороны отца.
Продюсер Александр Толмацкий не может связаться с внуком. Вдова
рэпера Децла прячет его от родственников со стороны отца.
Александр Толмацкий рассказал, что после смерти сына Кирилла,
который был известен как рэпер Децл, его отношения с внуком Тони складывались
хорошо. Мальчик даже несколько дней гостил в доме у дедушки.
По словам продюсера, внуку так понравилось проводить время в
его семье, что он не хотел уезжать. Толмацкий полагает, что именно это разозлило
его невестку Юлю.
"Она полностью порвала с нами все отношения и спрятала от
нас Тоню. Съехала с квартиры, где они жили с Кириллом. Где она, где Тоня – мы
не знаем. Она не дает нам общаться с внуком", – рассказывает Александр.
Продюсер пытался дозвониться до наследника, мальчик, который
ранее отвечал на звонки, внезапно заблокировал его телефон. Не может связаться
с Тони и мать рэпера Децла Ирина. Юлия и ее сын буквально растворились, исчезли.
Толмацкий посетовал, что законных оснований требовать
встречи с внуком у них нет. По документам Тони не приходится им родственником.
"Юля вела себя неадекватно. Она словно всегда была не в
себе. Поэтому Кирилл и не записан в свидетельстве о рождении Тони, хотя мы ее
об этом просили. В графе "Отец" у внука стоит прочерк, а вот отчество -
Кириллович. Сын пытался от нее уйти, а она шантажировала его ребенком.
Придумывала какие-то предлоги, чтобы не записывать сына на Кирилла", – поведал
продюсер.
Отец добавил, что хотел материально помогать
невестке и внуку. После похорон Кирилла он попросил Юлю открыть банковские
счета для переводов себе и сыну. Однако в ответ получил ушат грязи в свой адрес
и необоснованные обвинения. Толмацкий отметил, что невестка убеждает Тони, мол, это Кирилл виноват в том, что не записан в свидетельстве о рождении.
Александр Толмацкий уверен, что такое поведение не может быть продиктовано банальной ревностью. Продюсер предположил, что Юлия психически нестабильна. "Может,
какой-то бзик, неадекватность, шизофрения..." – отметил отец в
беседе с сайтом .