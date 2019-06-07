В предстоящие выходные с седьмого по девятое июня в Монреале состоится очередной этап гонок в классе Формулы-1 – Гран-при Канады. Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят повторит рекорд команды по количеству проведенных гонок.

В предстоящие выходные с седьмого по девятое июня в Монреале состоится очередной этап гонок в классе "Формулы-1" – Гран-при Канады. Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят повторит рекорд команды по количеству проведенных гонок.В Монреале, по признанию самого Квята – одном из любимых его этапов, россиянин проведет свою 58-ю гонку в болиде Toro Rosso. По этому показателю он сравняется с бывшим пилотом "конюшни" Жаном-Эриком Вернем, имеющим аналогичное количество гонок."Вы заставили меня чувствовать себя старым, — приводит слова Квята Чемпионат.Com со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт "Формулы-1". – Я доволен тем направлением, в котором движется команда. Мы во многом прибавляем, и я рад помогать команде прогрессировать".