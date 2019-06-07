Алла Пугачева не препятствует играм детей с оружием. Вооруженные автоматами Гарри и Лиза Галкины от души постреляли на дне рождения своего двоюродного брата.

Алла Пугачева не препятствует играм детей с оружием. Вооруженныеавтоматами Гарри и Лиза Галкины от души постреляли на дне рождения своегодвоюродного брата.Видеозапись появилась на одной из фанатских страничек . На кадрах, снятых напраздновании дня рождения Гриши Галкина – племянника шоумена – Гарри и Лиза бегают с другими детьми, палядруг в друга из игрушечных автоматов и пистолетов.Алла Пугачева с улыбкой наблюдает за играми. Но самаПримадонна съемкой не занималась – за всем происходящим внимательно следил оператор.Сама Алла Пугачева тоже время от времени радует поклонниковвидео своих детей. Недавно она опубликовала ролик, снятый во время воднойпрогулки на резиновых лодках. Гарри прихватил с собой удочку и успел пойматьпару рыбок.Несколько дней назад журнал Андрея Малахова сообщил, что Максим Галкин и строят на Кипре трехэтажный особняк. Галкина возмутила эта публикация. Муж Примадонны назвал телеведущего главным телесплетником.Недавно сообщалось, что может стать полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Вопрос рассматривает Министерство культуры. Если решат положительно, награждение состоится в День России – 12 июня.