Алла Пугачева не препятствует играм детей с оружием. Вооруженные
автоматами Гарри и Лиза Галкины от души постреляли на дне рождения своего
двоюродного брата.
Алла Пугачева не препятствует играм детей с оружием. Вооруженные
автоматами Гарри и Лиза Галкины от души постреляли на дне рождения своего
двоюродного брата.
Видеозапись появилась на одной из фанатских страничек . На кадрах, снятых на
праздновании дня рождения Гриши Галкина – племянника шоумена – Гарри и Лиза бегают с другими детьми, паля
друг в друга из игрушечных автоматов и пистолетов.
Алла Пугачева с улыбкой наблюдает за играми. Но сама
Примадонна съемкой не занималась – за всем происходящим внимательно следил оператор.
Сама Алла Пугачева тоже время от времени радует поклонников
видео своих детей. Недавно она опубликовала ролик, снятый во время водной
прогулки на резиновых лодках. Гарри прихватил с собой удочку и успел поймать
пару рыбок.
Несколько дней назад журнал Андрея Малахова сообщил, что Максим Галкин и строят на Кипре трехэтажный особняк. Галкина возмутила эта публикация. Муж Примадонны назвал телеведущего главным телесплетником.
Недавно сообщалось, что может стать полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Вопрос рассматривает Министерство культуры. Если решат положительно, награждение состоится в День России – 12 июня.