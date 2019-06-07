Журналист Анатолий Шарий сделает все, чтобы бывший президент Украины понес наказание за совершенные преступления. Громкое заявление видеоблогер сделал в эфире федерального телеканала.

Журналист Анатолий Шарий сделает все, чтобы бывший президент Украины понес наказание за совершенные преступления. Громкое заявление видеоблогер сделал в эфире федерального телеканала.Репортер отметил, что уже давно ведет борьбу против предпринимателя и не намерен сдавать свои позиции. "Я наказываю Петра Порошенко очень давно, это личное дело, и у меня это получалось вполне эффективно", – сказал видеоблогер.Анатолий Шарий напомнил, в каком отчаянном положении находился бывший лидер Украины во время дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским, когда речь зашла о журналисте. "Потом со сцены на дебатах кричал оппоненту "Давайте только не про Шария", это тоже слышал весь мир", – продолжил украинский репортер.В эфире канала "Россия 1" он сообщил, что собирается привлечь Петра Порошенко и его команду к юридической ответственности. По его словам, бывший президент виновен в разграблении страны. Кроме того, предприниматель причастен к нескольким убийствам. "Он и его люди должны сидеть, и сидеть долго", – цитирует эксперта "ПолитНавигатор"Ранее "Дни.ру" написали о том, что устроил настоящий скандал после предложения Владимира Зеленского снять экономическую блокаду Донбасса. Соратники предпринимателя назвали нынешнего украинского лидера предателем интересов страны.