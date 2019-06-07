В португальском Гимарайнше состоялся второй полуфинальный матч футбольной Лиги наций между командами Нидерландов и Англии. Встреча завершилась победой Нидерландов со счетом 3:1. Главным героем встречи стал бывший нападающий московского Спартака Квинси Промес.

В португальском Гимарайнше состоялся второй полуфинальный матч футбольной Лиги наций между командами Нидерландов и Англии. Встреча завершилась победой Нидерландов со счетом 3:1. Главным героем встречи стал бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес.Англичане вышли вперед на 32 минуте поединка после того, как получили право на пенальти. Защитник "оранжевых" Маттейс Де Лигт оказался нерасторопен в своей штрафной и сфолил на нападающем англичан Маркусе Рэшфорде. Сам пострадавший успешно и реализовал удар с "точки".Однако во втором тайме напортачивший Де Лигт исправился. На 73 минуте подопечные Рональда Кумана подали угловой, в результате которого де Лигт поразил ворота голкипера "Алых роз" Джордана Пикфорда.В концовке же в работу вступал VAR. Сначала англичане забили второй гол и, казалось, вышли вперед, но видеоассистент отменил забитый островитянами мяч – гол был забит из оффсайда. И буквально в следующей атаке "оранжевых" главному арбитру матча вновь пришлось запрашивать помощь у VAR – голландцы настаивали на игре рукой в исполнении защитника Англии. Но нарушения зафиксировано не было.Как итог, основное время победителя не выявило. Для этого потребовались дополнительные полчаса. Исход решили две роковые ошибки английских защитников, которыми умело воспользовался бывший игрок "Спартака" Квинси Промес – на 97 минуте он поспособствовал автоголу Кайла Уокера, а на 114 минуте забил уже "свой" гол.Как итог 3:1 в пользу Нидерландов. В финале они сыграют с Португалией. А Англия в матче за третье место сразится со Швейцарией. Встречи пройдут 9 июня.