Ведущая шоу Жить здорово на Первом канале Елена Малышева публично опустила всех критиков, которые часто оставляют в ее адрес нелицеприятные комментарии. Также звезда поделилась своим мнением относительно ненормативной лексики.

Ведущая шоу "Жить здорово" на "Первом канале" Елена Малышева публично опустила всех критиков, которые часто оставляют в ее адрес нелицеприятные комментарии. Также звезда поделилась своим мнением относительно ненормативной лексики.По словам ведущей, многие россияне ругаются матом направо и налево. При этом ее распущенной и бескультурной за слово "матка"."Таки матка у женщин есть! Что ж я могу с этим поделать?!" – недоумевает телезвезда.Малышева призналась, что сама она никогда не использует в своей речи мат. По данным , людей унижать она тоже не привыкла. "Многим надо на чем-нибудь хайпануть", – рассуждает Елена Васильевна. Знаменитости, которые приближаются к темам, на которых основан мат, получают больше всего негатива в свой адрес."В России так много ханжества, лицемерной добродетели", – считает Малышева.Недавно она опубликовала на своей странице в Instagram пост на тему "10 упражнений для потрясающего секса". Публике затронутый вопрос. Врач объяснила это тем, что невинные упражнения начинают травить мораль и нравственность людей.Она отмечает, что многие не принимают свое тело и свою сексуальность. По мнению ведущей, именно поэтому они называют органы матерными словами, сообщает.