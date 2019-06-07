Накануне стало известно о смерти известного российского актера. Эммануил Виторган посвятил этой трагедии пост в Instagram.

Накануне стало известно о смерти известного российского актера. Эммануил Виторган посвятил этой трагедии пост в Instagram.Артист выложил на своей странице фото погибшего. Им оказался Александр Кузнецов, больше всего известный по главной роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец". Ему было всего 59 лет.Знаменитость скончался в Америке. Последние годы он упорно боролся с онкологией, но болезнь победила.Виторган подтвердил случившееся. Также он выразил свои соболезнования родственникам погибшего.Он публично поблагодарил Александра за то, что тот был с нами. Он отметил его рвение к жизни. "Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!", – расчувствовался Эммануил Гедеонович."Земля тебе пухом", – скорбит актер.Подписчики в комментариях начали активно писать соболезнования. Многие очень расстроились из-за ухода легендарного артиста. "Светлая память. Соболезнования родным и близким. Очень жаль такая молодой", "Как жаль! Печальная новость! Не верится!", – грустили поклонники."Очень больно, когда уходят люди", – с тоской отметила фанатка.Напомним, у Кузнецова диагностировали онкологию в 2014 году. После чего он вел изнурительную борьбу за свою жизнь, но операция и лучевая терапия не помогли. У мужчины неожиданно случился рецидив.