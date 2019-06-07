Андрей Малахов выложил в Instagram новое фото. Поклонники не упустили возможности напомнить ведущему про недавний конфликт.

Андрей Малахов выложил в Instagram новое фото. Поклонники не упустили возможности напомнить ведущему про недавний конфликт.На снимке звезда лежит в стоматологическом кресле.Над ним с улыбкой возвышается зубной врач. У нее на голове небольшая диадема по случаю визита знаменитого пациента. "Перед своим летним отпуском зубная фея Альбина заставила меня замолчать на 10 минут!", – подписал кадр Малахов.Комментаторы мгновенно атаковали Андрея. Каждый второй так и норовил побольнее "укусить" его. "Молчащий Малахов – это нонсенс", "А что для вас не приемлемо ходить к стоматологу без короны на голове?", "Слава Богу замолчал. Надоело слушать, уже тошнит", – ядовито отмечали критики."Галкин довел?", – иронично спросил активный пользователь сети, вспомнив недавний конфликт знаменитостей.К счастью, нашлись и более доброжелательные поклонники. "Мне кажется, этот человек не тщеславен. У него хватает разума не быть потребителем! За это мы его любим!", – заявила поклонница.Напомним, ранее газета Малахова , что Галкин и Алла Пугачева строят на Кипре роскошный трехэтажный особняк. Пародиста по-настоящему возмутила публикация. Как писали, муж Примадонны назвал телеведущего "главным телесплетником".