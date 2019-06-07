Российское генконсульство в Хьюстоне будет добиваться пересмотра решения по делу нашей соотечественницы Богданы Осиповой, которую накануне приговорили к 7 годам за похищение собственных детей.

Российское генконсульство в Хьюстоне будет добиваться пересмотра решения по делу нашей соотечественницы Богданы Осиповой, которую накануне приговорили к 7 годам за похищение собственных детей. Об этом сообщили представители дипломатической миссии.Помимо похищения Осипова проходит по статье "Вымогательство". Адвокаты россиянки в ближайшее время подадут апелляцию на приговор, сообщает телеканал "Россия 24".Часть срока Богдана Осипова уже отсидела. В 2014 беременная Осипова забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию, в 2017 году — вернулась в Штаты, чтобы урегулировать спор, но в США ее сразу же задержали.