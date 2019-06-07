На полях Петербургского международного экономического форума Государственные спортивные лотереи, распространяемые под брендом Столото, заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта. Документ подписали министр спорта России Павел Колобков и Генеральный директор АО ГСЛ Валентин Кондрашов.

На полях Петербургскогомеждународного экономического форума Государственные спортивные лотереи, распространяемые под брендом "Столото", заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта. Документ подписали министр спорта России Павел Колобков иГенеральныйдиректор АО "ГСЛ" Валентин Кондрашов.В рамках договора запланировано проведение целого ряда совместных мероприятий для реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", передает пресс-служба. Министр спорта России Павел Колобков напомнил о задаче, которая стоит перед ведомством – к 2024 году добиться того, чтобы 55% граждан были вовлечены в занятия спортом."Государственные лотереи – один из надежных и значимых источников финансирования развития физической культуры и спорта в России", – подчеркнул глава Минспорта. Он напомнил, что с момента организации государственных лотерей в 2014 году объем целевых отчислений в российский бюджет подобрался к отметке в 12 миллиардов рублей. Павел Колобков выразил уверенность, что сотрудничество вверенного ему ведомства с государственными лотереями будет эффективным."Миссия государственных лотерей – финансированиесоциальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта", – рассказал Валентин Кондрашов.Он подчеркнул, что целевые отчисления в федеральный бюджет растут с каждым годом. Так, в 2018 году было перечислено больше 2,4 миллиарда рублей. Планируется, что в 2019 году эта цифра возрастет по меньшей мере на 15%.Подписание договора с Министерством спорта является новым этапом сотрудничества. Его приоритетом Кондрашов назвал реализацию федерального проекта "Спорт – норма жизни". "Мы горды тем, что наша работа по развитиюлотерейной культуры позволяет россиянам быть более спортивными, а значит – здоровыми", – заключил генеральныйдиректор АО "ГСЛ".