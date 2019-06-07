Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ, запрещена в России) взяли на себя ответственность за два взрыва, которые прогремели в городе Дерна на востоке Ливии 2 июня.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) взяли на себя ответственность за два взрыва, которые прогремели в городе Дерна на востоке Ливии 2 июня. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.В ливийской Дерне в результате подрыва двух автомобилей у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА), подчиняющейся фельдмаршалу Халифе Хафтару, пострадали 18 человек.Сейчас в Ливии действуют два правительства: в Триполи – Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и на востоке страны – временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.4 апреля текущего года командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава Правительства национального согласия Сарадж отдал приказ всем воинским подразделениям быть готовыми к обороне, напоминает ТАСС. Позднее вооруженные формирования, базирующиеся в столице Ливиии, объявили о начале кампании "Вулкан гнева" с целью противостоять силам ЛНА.