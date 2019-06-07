Накануне появились новые подробности личной жизни звезд. Информация поступила от западных журналистов.

Накануне появились новые подробности личной жизни звезд. Информация поступила от западных журналистов.Ирина Шейк съехала из особняка Брэдли Купера. Российская супермодель забрала с собой и двухлетнюю дочь Лею. Но у отца будет возможность навещать ребенка в любое время, ведь у бывшей возлюбленной тоже дом в Лос-Анджелесе.Они хотели остаться вместе ради малышки. "Но нельзя сказать, что им комфортно друг с другом", – рассказывают друзья пары.У молодых людей разлад длится уже несколько месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе.Новость об их расставании опечалила поклонников звездной пары. Однако многие до сих пор надеются, что семейный кризис скоро закончится и все встанет на свои места."Кажется, их ситуация уже не изменится к лучшему", – поделился газетчик.В последний раз Шейк и Купера видели в конце мая на совместной прогулке с ребенком. Актер катал дочку на плечах, пока молодая мама, сидя на газоне, наблюдала за ними. Домой влюбленные возвращались, взявшись за руки.Отметим, дом Брэдли находится в элитном районе Лос-Анджелеса – Пасифик Палисейдс. Стоимость роскошного коттеджа мужчины оценивается в 3,6 миллиона фунтов стерлингов.